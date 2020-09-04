أديب عن فيرمونت: مفيش رجل أعمال بيمارس شيء مش بعيد عن يد القانون

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تعامل بعض الأشخاص مع قضايا التحرش، وقضية فندق فيرمونت، قائلًا، إنهم تعاملوا معها بمنطق التحدي والابتزاز للسلطات القضائية والقانونية.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن المجلس القومي للمرأة عندما تقدم ببيان ضد أحد المتحرشين جرى التحقيق معه: "مفيش رجل أعمال بيمارس شيء مش قانوني وبعيد عن يد القانون".

وتابع أن النائب العام حصر كل الأسماء المشاركة في قضية فيرمونت، وخاطب الإنتربول الذي قبض على هؤلاء الأشخاص: "حصلت حاجة أغرب من الخيال، وبعد ما كانوا بيطالبوا بالقبض على الناس وإعدامهم، قالوا حرام عليكم، الناس دي يتقبض عليها كده؟!، عاوزين طبطبة زي بتاعة حسين الجسمي ولا القانون يأخذ مجراه؟!".

ووجه أديب حديثه للمواطن، قائلًا: "محدش يبتزكم، في اللي عاوز يجننك ويقولك إن دي مش بلد وإن ناس هي اللي بتحكم والأغنياء هم اللي معاهم فلوس، ومش كل غني فاسد ومش كل فقير ملاك، كل واحد فيهم عنده أخلاق".