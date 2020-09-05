أديب عن قضية "فيرمونت": مفيش حد فوق القانون واللي هيغلط هيتحاسب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية يجب أن تحصل على المدح بسبب تعاملها مع أحداث قضية فندق فيرمونت، مشيرًا إلى أن البعض حاول التشكيك في نزاهة أجهزتها والادعاء بأنها لن تحاسب المشتبه فيهم.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مفيش حد فوق القانون ومفيش حد هيغلط هيتساب، أرجوكم توقفوا عن ابتزاز الحالة القانونية المصرية والدولة المصرية، خليك إيجابي".

وتابع: "بدل ما تقول أنت هتقدر تعمل إيه، قول لو سمحت يا سيادة النائب العام إحنا عندنا دليل كذا، ومحتاجين نعمل كذا، وفي وسط ده كله واحد عامل هاشتاج تافة عشان يقول إن من حقه يعمل حفلات ويتبسط".

وأكد مقدم برنامج الحكاية، أن النيابة العامة تعمل بالساعات في هذه القضية، وأنها لم تتأثر بمنصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، موضحًا أن هذه القضية لا تعبر عن مصر: "هذه ليست مصر، والقضية شاذة شذوذا كبيرًا، ولا هي دي الحياة في مصر، والناس في مصر عندها مشاكل تانية كتير".