وزير النقل: مشاكل السكة الحديد مزمنة ولن تحل إلا بالتكاتف

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشاكل السكة الحديد مزمنة ولن تحل إلا بتكاتف الجميع، مطالبا جموع الركاب بعدم استقلال القطارات على الأسطح أو بين فواصل العربات أو السير على القضبان، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المخالفين لتعليماتها.

وأضاف وزير النقل، على هامش استلامه الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة بميناء الإسكندرية، اليوم، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد انتهت من تحديث 430 مزلقانا وتحويلهم للعمل إلكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث نظم كهربة الإشارات بطول السكة الحديد، ورفع كفاءة وتحسين محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لا تفرقة بين أهالي القاهرة الكبرى وأهالي الصعيد وأهالي الوجه البحري، وأن قطارات السكة الحديد ملك لجموع الشعب المصري.

وأردف وزير النقل، إلى أن الهيئة ستقوم بتحديد مواعيد قيام القطارات بشكل جديد بعد دخول القطارات الجديدة الخدمة لتوفير كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.