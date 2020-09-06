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اليوم.. الأنبا إيلاريون يلقي "عظة الأحد" على قنوات "المتحدة"

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مصطفى رحومة:
06:40 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
الأنبا إيلاريون

الأنبا إيلاريون

يلقي الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، كلمة روحية في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها عددٌ من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة في 16 أغسطس بمناسبة "عيد العذراء".

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد إلى جانب البابا تواضروس الثاني، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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