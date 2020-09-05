مفيد شهاب ينعى يوسف والي: خدم مصر بإخلاص وتجرد

نعى الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بعد وفاته صباح اليوم، قائلاً إن "مصر فقدت مصر أستاذا جليلا وعالما نبيلا وزراعيا فريدا ووطنيا غاليا وإنسانا رحيما".

وأضاف شهاب في بيان اليوم: "لقد زاملته سنوات وعرفته عن قرب بمادئه وقيمه، بتميزه وتفانيه في أداء الواجب، نموذجا فريدا من الذين يسعدون بخدمة الآخرين ومساعدتهم".

وتابع: "ستظل ذكراه خالدة بين كل من زامله أو تعامل معه أو نهل من علمه أو خبرته، بل وبين كل المصريين، فقد خدمهم باخلاص وتجرد، معليا دائما مصلحة مصر عليا عن اى مصلحة ذاتية"، وتابع في ختام نعيه: "فى جنة الخلد يا ابن مصر العظيم".

وأوضح شهاب لـ"الوطن" أنه شعر بحزن عميق بعد سماعه خبر وفاة والي اليوم، واصفاً يوسف والي بأنه كان "أحد المخلصين لهذا الوطن"، بحسب تعبيره.

وتوفي الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، صباح اليوم، في منزله بالجيزة، وستشيع من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

وتولى يوسف والي وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.