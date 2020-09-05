الفيضانات تغرق مناطق سودانية بالكامل: جزر منعزلة

بلغ منسوب النيل الرئيسي، اليوم، في السودان 16.28سم بانخفاض 16 سم عن الأمس، وارتفاع 91 سم عن العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، في أزمة تواجه السودان للمرة الأولى منذ 100 عام، حيث غمرت الفيضانات مناطق سودانية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن منسوب نهر عطبرة اليوم 15.56سم بانخفاض 23 سم عن الأمس، وارتفاع 23 سم عن العام الماضي.

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات، بأن هناك ارتفاعًا في مناسيب نهري النيل والعطبراوي وعليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما نقلت اليوم قناة "سكاي نيوز"، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية، لتتحول بعض المناطق كما لو كانت جزرًا.