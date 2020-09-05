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صور.. تشييع جنازة يوسف والي من منزله بالعجوزة لمسقط رأسه بالفيوم

كتب:

محمد سعيد ومحمود طولان
01:48 م | السبت 05 سبتمبر 2020
لحظة خروج جثمان يوسف والي

لحظة خروج جثمان يوسف والي

خرجت جنازة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، منذ قليل، من منزله بمنطقة العجوزة بالجيزة، وسيتمّ دفن الجثمان في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، ورافق الجثمان العديد من الأهل والأصدقاء، وسط حالة من الحزن بينهم.  

وتوفي الدكتور يوسف والي، اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتولى وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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