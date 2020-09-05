اتحاد منتجي الدواجن ينعى يوسف والي

نعى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم، داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويوسف أمين والي موسي ميزار أحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، ووزير أسبق للزراعة واستصلاح الأراضي، وهو خريج كلية الزراعة، ولم يتزوج، ورشُح نائبًا في مجلس الشعب المصري عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، وشغل منصب أمين عام الحزب قبل صفوت الشريف، وخرج من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليًا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان وبرأته المحكمة.

وعمل الدكتور يوسف والي 20 عاما في المطبخ السياسي والحزبي ولم يكن قريبا فقط من صناع القرار، بل كان شريكًا وصانعًا في الكثير من القرارات مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكرم الرئيس جمال عبدالناصر "والي" بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977، وتولى الوزارة عام 1984، وتركها عام 2004.