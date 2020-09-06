أبرز المعلومات عن التعليم الجامعي في مصر: حكومي وخاص وأهلي

شهدت مصر مؤخراً، نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم، خاصة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه عام 2014، وكانت توجيهاته صارمة في هذا القطاع الحيوي الذي تتمثل مهمته الأساسية في صناعة العقول والقفز نحو المستقبل، بالإضافة إلى إتاحته للجميع مع المحافظة على القواعد التي تحفاظ وتحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع.

وفي النقاط التالية تستعرض " الوطن"، ملامح الخدمة التعليمية المقدمة بالمؤسسات الجامعية ما بين تعليم أهلى وحكومي وخاص.

"الجامعات الحكومية":

- الجامعة الحكومية تعرف بأنها الجامعة التي تتببع الجهاز الإداري في الدولة "الحكومة"، وتعمل تحت إشراف من الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، ويكفل الدستور في معظم البلدن مجانية الالتحاق وتلقي التعليم بها.

- 28 جامعة تحتوى على 513 كلية، منها 278 كلية نظرية، و235 كلية عملية

- 3.104 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى

- 101 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر

" الجامعات الخاصة "

وهي الجامعات المنشأة تحت مظلة قانون الجامعات الخاصة والأهلية 2009، وتضم العديد من التخصصات العلمية وبمصروفات يتم تحديدها سنويا من قبل مجالس امنائها، وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشهادة التخرج معتمدة من قبل المجلس لأعلى للجامعات.

- 26 جامعة تحتوى على 153 كلية، منها 54 كلية نظـرية، و99 كلية عملية.

- 10.7 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2018 / 2019.

- 195 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة

الجامعات الأهلية :

- الجامعات الأهلية، وهي الجامعات التي يتم إنشاؤها وتكون تابعة لمؤسسات أو لحكومات أو لشركات، ويتم إدارتها من خلال مجلس أمناء، وهي لا تهدف إلى الربح.

- 6 جامعات أهلية.

المعاهد الخاصة المعتمدة :

وهي المعاهد التي تخضع تحت إشراف وزارة التعليم العالي ومعتمدة منها رسميا، و برامجها التعليمية بمصروفات

- 165 معهدا خاصا يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي

- 440 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة.

-9242 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2018/2019.