اليوم.. "تنمية الصادرات" يصرف 253 مليون جنيه دعما لـ12 شركة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمس، أنه سيتم اعتباراً من اليوم الأحد إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى في إطار مبادرة "الاستثمار" والتي يصل عددها إلى 12 شركة بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الاولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن هذه الشركات قد تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل إلى حوالي 2 مليار جنيه.

كانت الوزيرة وجهت مسؤولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في أبريل الماضي بإجمالي 804 ملايين جنيه، لافتةً إلى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليارات و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأكدت جامع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الأعباء التصديرية للشركات المصدرة الأمر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الأعباء الإنتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة وذلك فى إطار مبادرة "الاستثمار" والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط إنتاج جديدة أو إقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة.

يذكر أن وزارة المالية تقوم بتحويل 600 مليون جنيه شهرياً لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك من إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.