القبض على تاجر ماشية قتل مواطنا بمعاونة شقيقه في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد المواطنين، تم العثور على جثته على جانب الطريق الزراعي الشرقي، بدائرة مركز الأقصر، في حين تكثف المباحث جهودها لضبط آخر هارب، شقيق المتهم.

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة الأقصر، بالعثور على جثة أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، ملقاة على جانب الطريق الزراعي الشرقي "الأقصر ـ أسوان"، بدائرة المركز، وبها جروح متفرقة بالجسم وبجوارها دراجة نارية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، أحدهما "تاجر ماشية"، وشقيقه "عامل"، يقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وذلك لسابقة وجود خلافات بينهم، حيث عقدا العزم على قتله للانتقام منه.

وقال المتهم إنهما انتظرا المجني عليه صباح يوم ارتكاب الواقعة في مكان العثور على جثته، وأطلق عليه عياراً نارياً من فرد "خرطوش"، ثم تعديا عليه بالضرب بعصا ولم يتركاه إلى جثة هامدة.

وأرشد المتهم عن أدوات الجريمة، وتم ضبط السلاح الناري والعصا المستخدمين في ارتكابها، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب.