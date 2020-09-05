أهالي قرية يوسف والي من أمام منزله بالعجوزة: بيته كان مفتوح للكل

حرص عدد من أهالي قرية "النزلة" بمركز الشوشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ89 عاما، على حضور خروج جثمانه من منزله في منطقة العجوزة بالجيزة، ونقله إلى الفيوم حيث تقام مراسم الجنازة عليه هناك.

وظهر التأثر على المشاركين في خروج الجثمان، وكان من بينهم "ربيع سالم"، أحد أهالي قرية "النزلة"، الذي التقته "الوطن" أسفل منزل الدكتور يوسف والي في منطقة العجوزة، حيث أكد أنه التقى والي منذ عام في قريته، وكانت حالته الصحية جيدا، مشيرا إلى أنه كان يحرص على التواجد في القرية بشكل منتظم، وأن جميع من في الفيوم حزين عليه، وليس في قريته فقط.

أحد الأهالي: كان متواضعا ولم يتأخر عن تقديم المساعدات لنا

وأضاف "سالم": "الدكتور والي كان متواضع بشكل كبير ولم يتأخر في تقديم المساعدة لأهله في القرية، فمنزله مايزال هناك، وكان مفتوح لكل أهالي القرية".

وتابع "سالم": "الدكتور والي يتمتع بشعبية كبيرة في مسقط رأسه ولكن في السنوات الأخيرة لم يتردد عليها كثيرا بسبب ظروفه الصحية"، موضحا أنه كان هو من يتردد على "والي" في منزله بالجيزة للاطمئنان على صحته من حين لآخر.

و"يوسف والي"، شغل منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وأشهر من شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في الفترة من 1984 إلى 2000، وهو خريج كلية الزراعة، ولم يتزوج، ورشح نائبا في مجلس الشعب عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968 كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.