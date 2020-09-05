وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية

تفقّد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، في بداية زيارته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

والتقى وزير الإسكان بشركات المقاولات المُنفذة للمشروع، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث وجه استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم استبعاد الشركات المُتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال المُسندة لها.

وخاطب الوزير شركات المقاولات المُنفذة للمشروع قائلًا: نحتاج إلى دفعة كبيرة في معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي الهام الفريد من نوعه، ويتم تنفيذه لأول مرة بمصر، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وطالب الوزير بالإسراع بتنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع، وتنفيذ بعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة عرض المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها ضمن المشروع على المستثمرين.

وتجول الوزير ومرافقوه بجميع قطاعات المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المختلفة الجاري تنفيذها، وتفقد أعمال الزراعة، والتبليطات، والمشايات، والإنارة، وموقف الأجزاء المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بجودة جميع الأعمال المنفذة.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، والخطط والبرامج الزمنية لشركات المقاولات.

تجدر الإشارة إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وتنقسم الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً.