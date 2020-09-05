"أورمان" البحيرة: إجراء 254 عملية عيون لغير القادرين

أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان في محافظة البحيرة، أنه تم إجراء 254 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، بتكلفة إجمالية مليون و245 ألف جنيه، تنوعت ما بين إجراء عمليات المياه البيضاء، وظفرة العين، وأرجون ليزر الشبكية والحقن، وذلك بالمجان تماماً، دون أن يتحمل المريض أي أعباءه، ضمن مشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين، التي تنفذه الجمعية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بهذه الأعمال التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر محدودة الدخل في المحافظة، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى المعيشة.

وأكد المحافظ على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً.