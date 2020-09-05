مصادر: فتاة الفيرمونت "اتكسرت" 3 مرات في يوم واحد

لا تزال قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بواقعة "فيرمونت" حديث منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت مصادر عن تطورات مثيرة في الواقعة، منها أن ضحية الاغتصاب تعرضت للموت 3 مرات ولا يمكن أن تتعرض لها للمرة الرابعة.

وأضافت المصادر: "البنت اتكسرت يوم ما اغتصبوها بشكل جماعي وصوروها بعدما اتخدرت، ومرة لما حملت وهي عندها 17 سنة، ومرة ثالثة وهي مش عارفة تعمل إيه عشان خايفة على باباها ومامتها".

وتحدثت المصادر عن أن الفتاة الضحية تعرضت للاغتصاب الجماعي بعد تخديرها، وأن المتهمين صوروها بهواتفهم المحمولة قبل أن ينصرفوا ويتركوها في حالة سيئة.

وفي سياق متصل، يواصل الإنتربول في وزارة الداخلية عملية تسلم 3 متهمين في قضية فيرمونت، ألقي القبض عليهم في لبنان، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية القبض على المتهمين بناءً على كتاب من الإنتربول، للاشتباه بضلوعهم في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة منذ 5 سنوات.

وتحدثت مصادر عن أن عملية ملاحقة المتهمين الهاربين مستمرة، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن، بعدما أدانته جهات التحقيق بالضلوع في الجريمة وهروبه مع آخرين خارج البلاد، قبل أن تتقدم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وتجري أيضًا الملاحقة القضائية لـ"نجل" رجل أعمال شهير يرجح أنه هرب إلى إحدى الدول الأوروبية، ونجل رياضي شهير هرب إلى أمريكا.