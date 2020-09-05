رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة "فريال"

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، حديقة "فريال" التاريخية، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، التي تتم على أعلى مستوى بالحديقة.

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بالطفرة الملحوظة والإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التي تمت بحديقة "فريال"، معتبراً أن الحديقة "صرح خدمي وترفيهي عظيم"، يُضاف للمشروعات المهمة التي نالتها أعمال التطوير، نظراً لأهميتها التاريخية العريقة.

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة، لافتاً إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة، نظراً لكونها شهدت افتتاح قناة السويس قبل 150 عاماً.

وأكد المحافظ أنه تم الإنتهاء من كافة أعمال التطوير، ورفع الكفاءة التى تمت بحديقة "فريال"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاحها قريباً، في حدث يليق بعراقة وتاريخ الحديقة، لافتاً إلى أن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، التي أطلقتها محافظة بورسعيد تهدف إلى تحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة التي تشهدها كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التي تمت بالحديقة شملت وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسي، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وزهور مميزة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجاري بشكل أكبر بنطاق المنطقة.