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"التخطيط": 6.4% نمواً اقتصادياً متوقعاً لمصر في 2021

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محمد الدعدع
03:27 م | السبت 05 سبتمبر 2020
هالة السعيد وزيرة التخطيط

هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ توقعات صندوق النقد الدولي، لمعدلات النمو الاقتصادي المصري، تسجل 6.4% خلال العام المالي 2021-2022.

وأعادت وزارة التخطيط، تسليط الضوء في إنفوجراف شاركته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم السبت، على تقرير المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد، وتوقعاته بتسجيل نمو اقتصادي جيد للاقتصاد المصري، وهو ما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد وفق ما ذكره مصدر لـ"الوطن".

وسبق أن أصدرت الوزارة قبل أيام تقريراً يرصد توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، متضمناً إشادات العديد من هذه المؤسسات بأداء الاقتصاد، وتعافيه في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد التقرير بأداء الجنيه المصري، معتبراً إياه أحد أفضل العملات أداءً في الأسواق الناشئة، متوقعاً تحسنه أمام الدولار بـ4.5% في العام الجاري، بحسب توقعات "إيكونوميست".

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