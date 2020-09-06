تعرف على أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح: يتكلف 4.3 مليار جنيه

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي).

-المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، وسيتم إنشاؤه في الأرض المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.

- 228 مليون يورو بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري التكلفة الاستثمارية للمشروع يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين مصر والشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني) والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.

- من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا.

- متوقع أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية سنويا إلى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 ألف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا.

- المشروع يوفر 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.

وبلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20% من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.

وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42% في عام 2035.