حظك اليوم الأحد 6-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنه طموح ويسعى لتجربة كل ما هو جديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتحرك بذكاء وتهرب بلطف من سيطرة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.