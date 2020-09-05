محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير منفذ "النصر" الجمركي

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاتة الميدانية، اليوم، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، حيث تابع سير العمل في توسعة محيط منفذ "النصر" الجمركي، بعد إزالة العشوائيات من المنطقة، وذلك لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات.

رافق المحافظ خلال الجولة، أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب والشركة المنفذة للأعمال، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التوسعة بالمنطقة، خاصةً وأنه سيتم غلق منفذ الشاحنات، بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات، وذلك بعد الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية.

ومن المخطط فتح 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ "النصر"، مع وجود حارة احتياطية خاصة، مع خروج الحاويات من الميناء إلى شارع "عزمي"، ثم منفذ "النصر"، خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعاً للتكدس والازدحام الناتج عن مرور الشاحنات.

كما تفقد المحافظ منطقة "هاجوج"، جنوب بورسعيد، بعد إزالة ورفع العشوائيات منها، ضمن خطة تطوير منطقة المنفذ، لتشكل عملاً متكاملاً و"بانوراما" حضارية للمنطقة.