وزير خارجية البحرين يشيد بالعلاقات الوطيدة مع مصر

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية استقبل اليوم في قصر الاتحادية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مصر.

ونقل وزير الخارجية البحريني، وفق الوكالة، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.

وخلال اللقاء، رحب "السيسي" بوزير الخارجية البحريني، معربا فخامته عن تقديره لزيارة وزير الخارجية لمصر، مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأشاد وزر الخارجية البحريني بالمسار المتميز للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من متانة وقوة في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بمستويات التعاون إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا الدور الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي، ومواقفها المشرفة في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا العربية، مؤكدًا تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها ومصالحها.

حضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكري والسفير هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.