موظف وصاحب عمل.. شباب يروون تجربتهم مع تنظيم الوقت للمشاركة في التطوع

التطوع والتنظيم، مترادفتان يجتمعا لدى مَن يملكو روح المساعدة، يطوعون أنفسهم وأوقاتهم لقضاء حاجة الغير، في الوقت الذي يقف فيه الكثيرون في منتصف مشوار حياتهم لا يعلمون كيف يوفقون بين مساعدة الغير وحياتهم العملية والشخصية، نستعرض هنا تجربتين لشخص يعمل كموظف له أيام محددة في الأٍبوع إجازة والأخر رب عمل يتحكم في أوقاته، ولكل منهم طريقته في تسخير وتنظيم وقت للتطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للأعمال الخيرية.

"يوما الجمعة والسبت للعمل التطوعي"، مبدأ شريف المقدم، المتحدث الرسمي ورئيس المكتب الإعلامي لشباب تحيا مصر، الذي يساعده في تسيير أسبوعه المزدحم بالعمل ما بين وظيفته والأعمال التطوعية التي يقوم بها، حيث إنه لا يجد صعوبة في التوفيق بين وظيفته والعمل التطوعي، وخصوصا حين يكون شيئا ممتعا يحب الإنسان أن يؤديه، ويلمس نتائجه على أرض الواقع.

ليومي الإجازة الأسبوعية جدول خاص لدى "المقدم"، حيث قال، في حديثه لـ"الوطن"، إنه في هذين اليومين ينجز اجتماعاته ولقاءته وتطوير أفكاره، كما أن اللقاءات وسط الأسبوع تكون بعد مواعيد العمل، ليطغى شعور السعادة عليه فرغم تكدس جدوله في أحيان كثيرة بالتطوع إلا أنه يجد متعة في ممارسته.

ورغم إجراء الكثير من اللقاءات والنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يضطر "شريف" أحيانا لطلب إجازات من عمله حتى ينجز مهاما لا تؤجل أو تحتاج يوم معين لإنجازها، وهو ما لا يعطل أعماله خصوصا أنه يوفق بين المجالات التي اهتماماته وشغله.

وفي تجربة أخرى، يملك محمود عبدالمجيد، عمله الخاص، والذي يستغل إمكانية أن يحدد أولوياته بنفسه فيه فيوفر نحو 14 يوما في السنة لأعمال التطوع، حيث إنه اعتاد السفر إلى بلدان أفريقيا للمشاركة بأعمال مجتمعية خيرية، وفي الشهر الأخير كانت وجهته لبنان للمشاركة في أعمال إعمال بعد حادث انفجار مرفأ بيرت المأساوي.

يستغل محمود، حسب حديثه لـ"الوطن"، تحكمه في وقت عمله الخاص فيستطيع أن يضبط جدوله بحيث أن يشتمل على سفرية أو اثنين على الأكثر خلال عام يوهب فيهم نفسه للعمل التطوعي فقط إما مشاركًا أو قائدًا.