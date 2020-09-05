الهند في المركز الثالث لإصابات كورونا والفيروس يحصد أرواح 874 ألف شخص

سجلت الهند ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا، حتى أصبحت في المركز الثالث فى قائمة أعلى الدول إصابة بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بعد ما تجاوزت الـ 4 ملايين إصابة.

وسجلت زيادة في عدد الإصابات من ثلاثة إلى أربعة ملايين حالة في غضون 13 يوما فقط، حيث يتم تسجيل تزايدا متسارعا للحالات مع أكثر من 80 ألف إصابة يوميا، وأعلى عدد من الوفيات اليومية يبلغ أكثر من ألف، بينما تخفف الحكومة القيود المفروضة لوقف تفشي الفيروس، وفقا لما نشره موقع "يورونيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد حصاد الأروح، ووصل ضحايا الفيروس التاجي في العالم إلى 875 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 26.6 ملايين، وفقا للإحصاءات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز".

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم، مواعيد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا في موسكو، قائلا: "نبدأ الأسبوع المقبل تجارب سريرية للقاح ما بعد التسجيل، والتي ستستمر لفترة ما بين شهرين إلى ستة أشهر".

وأشار "سوبيانين" إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، ستكون الأولوية فيها للناس الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بمن فيهم العاملين في القطاع الصحي والصحفيين، حيث من المقرر أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي الجديد بكميات ضخمة خلال شهري ديسمبر العام الجاري ويناير العام المقبل.

وبالرغم من ارتفاع إصابات كورونا في إيران، افتتح الرئيس حسن روحاني، اليوم، العام الدراسي الجديد وسط انتقادات حادة، طالت الحكومة لقرارها استئناف التعليم بظل الظروف الصحية بسبب كورونا، وتوقعات بتفاقم الوضع مع حلول الخريف.

ولليوم الـ 20 على التوالي، لم تسجل إصابات محلية بـ "كوفيد 19"، بينما سجلت 10 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج، انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.