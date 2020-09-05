استشاري أمراض باطنة: "كورونا" الموجود في مصر من "النوع الخفيف"

أكد الدكتور وائل صفوت، استشاري أمراض الباطنة وعضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، ضرورة ارتداء الكمامات بشكل أساسي وعدم التهاون خلال هذه الفترة لأنها هي التي تحمينا من عدم تلامس الفم في حالة لمس أحد الأسطح الذي قد يكون لامسه أحد المصابين بالفيروس، ونصح بعدم ارتدائها في الشارع لأنها تقلل من الأكسجين، ولكن يجب ارتداؤها عند دخول الأماكن المزدحمة أو المغلقة.

وأضاف صفوت، خلال حواره مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه يجب غسل اليدين باستمرار ومحاولة عدم وضع اليد على الفم والأنف والعين لأنها مدخل للفيروس وهذا ما أكدته كل الأبحاث، بالإضافة لضرورة رفع المناعة وتناول الخضراوات وشرب السوائل باستمرار والابتعاد عن التدخين والمدخنين؛ لأن ذلك يؤثر على الجهاز التنفسي.

وشدد الطبيب على ضرورة الاكتشاف المبكر للفيروس من خلال فحص أصحاب الأمراض المزمنة "الضغط، السكر، والقلب"، والاستمرار على تناول الدواء والابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي، مع وجود توازن في الطعام.

وتابع أن الأمراض المزمنة تُعد سببًا رئيسيًا في أعداد الوفيات والإصابات في مصر والعالم، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول تم اكتشاف أن الفيروس له سلالات، ولكن الأكثر في مصر هو النوع الخفيف وهناك كثيرون من المواطنين أصيبوا دون أن يعرفوا.