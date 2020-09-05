تجارة كفر الشيخ تنعى طالب بكالوريوس توفي متأثرا بــ"كورونا"  

نعت كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، أحد طلابها، يُدعى "عادل صبري عبده عوض"، المقيد بالفرقة الرابعة "البكالوريوس"، والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وأعربت إدارة الكلية، برئاسة الدكتورة شيرين أبو وردة، عميد الكلية، عن بالغ حزنها وتعازيها ومواساتها لأسرة الطالب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وحرصت عميد الكلية على تقديم العزاء لأسرة الطالب بمنزلهم، مؤكدة أنه كان يتسم بالأخلاق الحميدة، وكان هادئ الطباع مُحباً للخير.

وتوفي الطالب إثر تدهور حالته بمستشفى "سيدي غازي" المركزي، بعد صراع مع فيروس" كورونا"، ونعاه أطباء المستشفى، كما تحولت عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، إلى دفتر عزاء، حداداً على طالب السنة النهائية بكلية التجارة، الذي أوصى الأطباء بأن يأخذوا ماله من حقيبته، والتبرع به كصدقة جارية عنه قبل أن يفارق الحياة بساعات.