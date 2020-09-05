الاتحاد الأفريقي يحسم مصير نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الموافقة على مطالبات تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباريات الذهاب في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.

وتواصل الاتحاد الأفريقي مع نظيره المصري، من أجل إخطاره بإقامة المباريات في موعدها، وعدم قبول مطالب تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، كما رددت بعض وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة.

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