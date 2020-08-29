تراجع مبيعات نيسان وهيونداي.. وتصدر تويوتا وشيفروليه خلال أزمة كورونا

منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا، والتي على أثرها شهدت السوق خلال الأشهر القليلة الماضية تذبذبا ما بين الارتفاع والانخفاض في المبيعات، وخلال التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" ارتفع معدل مبيعات علامات تجارية، فيما انخفض البعض ضمن قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية داخل الأسواق.

وأشار التقرير، إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات شركة "نيسان" والتي احتلت قائمة الشركات المصنعة للسيارات (الملاكي) حيث وصلت مبيعاتها خلال شهر يوليو 2020 إلى 1470 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال شهر يوليو 2019 والتي وصلت إلى 1940 وحدة، فيما جاءت شركة "تويوتا" بالمرتبة الثانية ضمن القائمة بارتفاع بسيط في مبيعاتها خلال يوليو 2020 والتي وصلت إلى 1432 وحدة مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 حيث سجلت 1353 وحدة.

ورصد التقرير ارتفاع معدل مبيعات (السيارات الملاكي) لشركة "شيفروليه" حيث حققت مبيعات 1325 وحدة خلال شهر يوليو 2020 لتأتي بالمرتبة الثالثة ضمن القائمة مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 والتي وصلت إلى 973 وحدة، فيما أنخفض معدل مبيعات الملاكي للعلامة التجارية "هيونداي" بمبيعات وصلت إلى 1150 وحدة خلال يوليو 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 والتي وصلت إلى 1581 وحدة.