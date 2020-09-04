ارتفاع مبيعات "تويوتا" للملاكي وتراجع "هيونداي" و"رينو"

ارتفع معدل مبيعات عدد من شركات السيارات "الملاكي المستوردة"، فيما انخفض معدل البعض الآخر خلال الشهور الـ7 الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، بحسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وأكد التقرير، ارتفاع مبيعات السيارات "الملاكي المستوردة" لشركة "تويوتا" بمبيعات وصلت إلى 8288 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 6880 مركبة؛ لتحتل المركز الأول ضمن قائمة تضم أكثر من 12 شركة مصنعة.

وجاء في المركز الثاني شركة "رينو"، والتي أوضحت البيانات انخفاض في معدل مبيعاتها خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 7054 مركبة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 7612 مركبة؛ وفي المركز الثالث جاءت شركة "إم جي" والتي سجلت مبيعات خلال 2020 للملاكي المستور وصلت إلى 6089 مركبة.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات المستوردة لشركة "فيات" خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 6077 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1723 مركبة، مؤكدا انخفاض مبيعات سيارات "هيونداي" حيث سجلت في 2020 مبيعات وصلت إلى 5491 مركبة، وفي 2019 وصلت المبيعات إلى 6733 مركبة.