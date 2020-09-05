التنمية المحلية: استمرار غلق السناتر والأسواق الأسبوعية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، استمرار غلق الأسواق الأسبوعية مثل أسواق المواشي بالمحافظات، بالإضافة إلى استمرارغلق سناتر الدروس الخصوصية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال قاسم لـ"الوطن" إن أي مركز دروس خصوصية يتم ضبطه مفتوحا للطلاب لتلقي الدروس سيتم غلقه على الفور وتحرير محضر ضد المخالف، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن على المواطنين دور كبير فى اتباع الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا منها حظر الشيشة.

ولفت إلى أن بعض حالات تداول الشيشة داخل المقاهي أو فتح سنتر دروس مجرد حالات فردية ويتم من خلال المتابعة التصدي لها سواء بالمصادرة أو الغلق الفوري وتحرير محضر ضد المخالفين.