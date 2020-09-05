التنمية المحلية: تحذير العقارات المخالفة بالملصقات "اجتهادات للأحياء"

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قيام الأحياء بوضع ملصقات تحذيرية أو إنذارات على العقارات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح على مخالفات البناء هى مجرد اجتهادات وقرارات داخلية من الوحدات المحلية بالأحياء والمدن، لتحفيز المواطنين وتذكيرهم بأن مهلة التصالح تنتهى بنهاية الشهر الحالى.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن هناك مواطنين يضعون صورة من ملف التصالح على جدران العقار بعد تقدمهم بالطلب كنوع من أنواع التأمين لهم والتعريف بأنهم بدأوا في إجراءات التصالح ولا مانع من هذا شريطة بدء تلك الإجراءات.

وأشار قاسم إلى قيام بعض المحافظات بإجراءات تحفيزية للمواطنين من فتح المراكز التكنولوجية فترة مسائية لتلقى طلبات التصالح أو فتح باب الاقتراض من البنوك تيسيرًا على المواطنين فى سداد قيمة التصالح.

وأوضح أن هناك خطوات جادة من المحافظات وإقبالًا من جانب المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء فى القاهرة والغربية والجيزة والمنيا والفيوم وأسوان وأسيوط والأقصر وكفرالشيخ والبحر الأحمر وغيرها، لافتًا إلى متابعة التكليفات الرئاسية بشكل يومي مع المحافظات، واستمرار لقاءات المحافظين مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمتابعة التصالح، ومواجهة التعديات، والخطة الاستثمارية.