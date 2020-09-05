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صور.. أهالي قرية النزلة بالفيوم يشاركون في استقبال جنازة يوسف والي

كتب:

سلوى الزغبي
04:50 م | السبت 05 سبتمبر 2020
أهالي قرية النزلة بالفيوم يتجمعون لاستقبال جثمان يوسف والي

أهالي قرية النزلة بالفيوم يتجمعون لاستقبال جثمان يوسف والي

تجمع أهالي قرية النزلة بمحافظة الفيوم، وهي مسقط رأس الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، أمام منزله في انتظار جثمانه لإنهاء عملية الدفن.

يذكر أن جنازة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، خرجت، من منزله بمنطقة العجوزة بالجيزة، اليوم، وسيتمّ دفن الجثمان في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، ورافق الجثمان العديد من الأهل والأصدقاء، وسط حالة من الحزن بينهم.  

كما تنشر "الوطن" صورا من قبر الدكتور يوسف والي بمسقط رأسه بالفيوم

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