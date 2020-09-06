حظك اليوم الأحد 6-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء وترتيب أولوياتك ويجب أن تتجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، ومن المهم أن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.