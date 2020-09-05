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أمطار غزيرة على جبال البحر الأحمر وطريق "سفاجا - قنا"

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شاذلي عبدالراضي
05:14 م | السبت 05 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت المناطق الجبلية القريبة من قرية "النصر"، عند الكيلو 85 على طريق "سفاجا - قنا"، في نطاق محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار غزيرة، بلغت حد السيول، وسط حالة من الفزع بين عدد كبير من البدو من سكان المناطق الجبلية.

وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن الأمطار الغزيرة هطلت بصورة مفاجئة على بعد قرابة 3 كيلومترات من قرية "النصر"، التابعة لمجلس مدينة سفاجا، حيث بدأت الأمطار متوسطة، ثم ازدادت غزارتها، وسط توقعات بأن تصل إلى مرحلة السيول خلال الساعات القادمة.

وأعلنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، درجة الاستعداد تحسباً لوصول السيول إلى الطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

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