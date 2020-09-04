"صحة البحر الأحمر": 80% من السائحين يقدمون شهادة pcr قبل دخولهم

تواصل فرق مدربة من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عملها في مطاري مرسي علم والغردقة وميناء سفاجا والغردقة البحري، وإجراء مسحات pcr على جميع القادمين من الخارج تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإجراء تحليل الـ PCR على القادمين إلى مصر ويستثنى من ذلك تقديم شهادة معتمدة، بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأكد مصدر مسؤول بمطار الغردقة الدولي، اليوم، أن معظم السائحين القادمين من الدول الأوربية قدموا شهادة تفيد إجراء تحليل الـ PCR بنتائج سلبية سارية قبل 72 ساعة من وصولهم، مشيرا إلى أن نسبة تقترب من 02% لا يملكون الشهادة وخضَعوا لإجراء تحليل الـPCR بمكان مخصص بصالة الوصول بالمطار بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر.

كان مطار الغردقة الدولى استقبل، أمس، رحلة طيران قادمة من بولندا وعلى متنها 116 سائحا.