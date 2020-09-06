صور.. مخطط إعادة النور للقاهرة الخديوية: العتبة في ثوبها الجديد

بعد تجربة ناجحة للصوت والضوء لإنارة ميدان التحرير يبدأ العمل خلال أيام في مشروع جديد لتطوير ميادين طلعت حرب ومصطفى كامل لتعود لينير وجه ميادين مصر الخديوية وتعود القاهرة باريس الشرق.

وقال محمد عبد العزيز رئيس شركة مصر للصوت والضوء "بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقرر إعادة تأهيل ورفع كفاءة الميادين الرئيسية بالقاهرة وتم الاجتماع مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار وزارة الإسكان محافظة القاهرة، وجهاز التنسيق الحضاري ومنظمات من المجتمع المدني وبناء عليه تم عمل الدراسات والتوافق على خطة التنفيذ والمقايسات وسيختلف المشهد كليا عما كان عليه في السابق حيث سيتم إضاءة واجهات المبنى بشكل كلي وسيتم التبديل بين اللونين الأبيض واللون الأصفر والتحكم في الإضاءة بأجهزة كونترول مركزية تقوم بالتبديل بين اللونين وتحريك الإضاءة أو الاختيار بين إحداهما وستتيح تلك الإضاءة الاحتفال بالمناسبات القومية بالتبديل بين الإضاءة.

وأكد: ستكون البداية مع ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل في 11 عمارة تطل عليهما ليلحقا بـ20 مبنى آخر تطل على ميدان التحرير والمتحف المصري ومجمع التحرير وهو مشروع انتهينا منه بالفعل.

وتابع عبد العزيز لـ"الوطن": ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل هما المرحلة الأولى سيلحق بهما ميادين الأزبكية والأوبرا والعباسية في المرحلة الثانية وانتظروا ميدان العتبة في ثوبه الجديد في مشهد لن يقل تميزا عن ميدان التحرير حيث سيتم إنارة المباني المطلة على الميدان وللمرة الأولى سيتم عمل واجهات جديدة للمبنى على نفس طراز المباني التراثية المحيطة يتم استخدام تكنولوجيا ستنير مبنى جراج العتبة لتعيدة لهيئته التي كان عليها وقت أن كان في نفس المكان الأوبرا الخديوية التي احترقت بالإضافة لمباني المحافظة القديم والبريد والمطافئ وحديقة الأزبكية التي ستنير مثل المتحف المصري.

يشار إلى أن شركة الصوت والضوء قامت بتنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاثة أشهر.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصرى بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفى المفتوح، وإضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام، شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.