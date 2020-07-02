بمناسبة إعادة التشغيل.. 10 معلومات عن مشروع الصوت والضوء

شهدت معابد الكرنك وسط مدينة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، فعاليات عروض الصوت والضوء، وذلك بعد توقف دام حوالى 104 أيام نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد بمصر والعالم أجمع، حيث يتم إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء بالمنطقة اعتباراً من اليوم بطاقة استيعابية 25%، وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وتقرر تخفيض التذاكر 50% لتشجيع الأجانب المقيمين والمصريين على الحضور والزيارة.

"الوطن" استعرضت أبرز المعلومات التي تدور حول المشروع السياحي الأبرز الذي ينشط ليلا بمصر وتحاول الدولة منه فتح أسواق جديدة للسياحة.

1- تم افتتاح الصوت والضوء عام 1961 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتعود فكرة هذه العروض إلى الدكتور ثروت عكاشة، أول وزير ثقافة فى مصر، وفى كتاب خاص بالمشروع.

2- ظلت العروض بالهرم والكرنك وغيرهما من الأماكن محطة رئيسية لشخصيات عامة مصرية وعربية ودولية.

3- الأعمال الفنية استعانت بها فى كثير من الأحيان سواء على الصعيد المحلى أو العالمى، وأحد أبرز تلك الأعمال فيلم اللعب مع الكبار تم عرضه فى يونيو 1991 بطولة عادل إمام وحسين فهمى ومحمود الجندى، وكان فى هذا العمل مشهدا شهيرا للزعيم يجسده جزءا من عرض الصوت والضوء ويقول فيه: "أنا الحارس الأمين بين يدى مولاه ساهرا عليه.. قريبا منه.. فانيًا فى ذاته وذلك إسقاط على بعض الأمور السياسية فى البلد آنذاك".

4- عرض جذاب تاريخي مصحوب بأنغام الموسيقى المعبرة، لشرح آثار منطقة الجيزة وقصة أبو الهول والجذور العميقة للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى قصة بناة الأهرام في رحلة عبر أكثر من 50 قرنًا من الزمان، لترى كيف كانت مصر أكثر أشراقا وخلودًا عن باقى بلدان العالم.

٥- كان يتم تقديم عرض الصوت والضوء من خلال 8 لغات مختلفة وهى (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، اليابانية) بالإضافة إلى اللغة المضافة حديثًا وهى اللغة الصينية.

6- يأتي إنشاء مثل هذا المشروع لفتح أسواق سياحية جديدة لمصر وجذب السائحين بمختلف جنسياتهم، كما أن هدفه الأول والرئيسى هو التعريف بحضارة الفراعنة وأهم إنجازاتهم فى مختلف العلوم، ويتم عرض الصوت والضوء في 5 أماكن أثرية من القاهرة إلى الصعيد وهى "أهرامات الجيزة، منطقة أبو سمبل، معبد الكرنك، إدفو، معبد فيلة".

7- كان عرض الصوت والضوء في بدايته يُقدم عبر ريكورد به شريط مسجل عليه الصوت، أما الإضاءة فتقدم عبر جهاز آخر والتشغيل النهائي يتم بواسطة فنيين متخصصيين يحفظون العرض عن ظهر قلب، ويقومون بتشغيل الضوء الأحمر عند جملة محددة والأخضر عند جملة أخرى وذلك خلال عام 1972.

8- عام 1976 انتقل التشغيل اليدوى للعرض إلى أتوماتيكى عن طريق شريط يتواجد عليه 4 تراكات للصوت واثنين آخرين للضوء وتراك كنترول للصوت ونظيره للضوء، وفي الوقت الحالي يتم العرض باستخدام الإمكانيات التكنولوجية والإنتاجية المتطورة عن طريق تكنولوجيا الحاسب الآلي والعالية الحدة والتكنولوجيا الرقمية.

9- يتضمن عرض الصوت والضوء العديد من الحفلات، والعديد من المواعيد حيث يُعرض يوم الخميس باللغة العربية للمواطنين المصريين أو السائحين العرب، وباقى أيام الأسبوع باللغات الأجنبية المختلفة، ويسمح لأي عربي أو مصري حضور أي عرض شرط توافر سماعات للترجمة.

10- تقرر إن تعود العروض من جديد مساء أمس مع فتح 4 معالم أثرية بالأقصر، حيث تقام العروض في تمام السابعة مساءً، وتبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 45 جنيهاً، والعرب 80 جنيهاً، والأجانب 175 جنيهاً بأجهزة الترجمة، وذلك بتخفيضات حوالى 50%.