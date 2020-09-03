صندوق مصر السيادي يبدأ الخطوات التنفيذية لتطوير القاهرة الخديوية

كثفت الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والاسكان وصندوق مصر السيادي، من تحركاتها لتنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية.

وقال الصندوق السيادي في بيان اليوم إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بحثت مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور قيادات الوزارتين والصندوق في اجتماع موسع، سبل التعاون في تنسيق تطوير القاهرة الخديوية ومشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه في إطار الخطة الخمسية الحالية.

وشهد الإجتماع مناقشة سبل استغلال الأصول المنقولة للصندوق السيادي بمنطقة وسط البلد من جهات حكومية مختلفة ومنها مجمع التحريرالذي يأتي ضمن باكورة الأصول التي سيتم تطويرها ضمن المخطط الطموح لمنطقة القاهرة الخديوية.

وأضافت "السعيد" أن الصندوق سيقوم بدور المطور العام لهذة الأصول في إطار رؤية القيادة السياسية ووزارة الإسكان لإعادة المنطقة لرونقها بالشراكة مع مستثمرين دوليين ومحليين، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الشراكة في مجمع التحرير.