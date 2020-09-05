طرح برومو أغنية "أنا بابا" لحميد الشاعري
كتب:
محمود الرفاعى
06:29 م | السبت 05 سبتمبر 2020
حميد الشاعري
طرحت شركة كامب، برومو أغنية الفنان حميد الشاعري الجديدة "أنا بابا"، والتي من المقرر أن تحمل اسم الألبوم.
الأغنية من كلمات الشاعر محمد البوغا.
وترصد "الوطن"، 10 معلومات عن ألبوم "حميد الجديد".
1- الألبوم هو الأول لحميد الشاعري بعد غياب 14 عاما، منذ أن طرح آخر البوماته بعنوان "روح السمارة" عام 2006.
2- قرر حميد الشاعري أن يطلق على ألبومه الجديد اسم "أنا بابا".
3- الألبوم سيتضمن 14 أغنية جميعها باللهجة المصرية.
4- الألبوم الجديد من إنتاج شركة كامب للمنتج ياسر القصراوي.
5- سيتضمن الألبوم أغنية لرباعي التسعينات حميد وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، بعنوان "زحمة الأيام" وتم تصويرها ككليب سيعرض قبل طرح الألبوم.
6- سيهدي حميد أغنية "زحمة الأيام" لروح الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم.
7- سيقدم حميد في الألبوم موهبتين جديدتين وهما المطربة جوري والمطرب يوسف.
8- يوزع حميد لنفسه في الألبوم 4 أغنيات
9- يتعاون "الشاعري" في الألبوم مع الملحن عصام كاريكا والفنان مصطفى شوقي في أغنية بعنوان "أوتوموبيل السعادة"، ويشارك فى الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.
10- سيقدم "الشاعري" أغنية بالفلكلور الليبي بعنوان "يا دنيا يا دوارة" التي كتب كلماتها الشاعر عنتر هلال ويشدو بها مع المطرب يوسف.