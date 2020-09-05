محافظ الفيوم: أسعار مخفضة جديدة للتصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إعلان تسعيرة جديدة لجدية التصالح في مخالفات البناء والتي أُقرت ديسمبر 2019، بعدما لاحظ بعض الشكاوى من قبل مواطني المحافظة حول ارتفاع قيمة أسعار التصالح.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه يجرى إعادة مراجعة التسعيرة بعد الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين، مؤكدًا أنه ستُعلن عن أسعار جديدة للتصالح أقل من الأسعار الماضية.

وأوضح محافظ الفيوم أن تخفيض سعر التسعيرة يزيد من المتقدمين للتصالح في البناء، خاصة أن ملف التصالح المستفيد منه هو المواطن، مؤكدًا أن كل ما يتم جمعه يعود بالنفع على المواطن من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية.