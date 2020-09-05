ثروت الخرباوي: الإخوان اختاروا مرشدا سريا في مصر

كشف الكاتب والمفكر، الدكتور ثروت الخرباوي، أسباب رفض شباب الإخوان تنصيب إبراهيم منير مرشدا جديدا للجماعة، قائلا إن الرفض لأسباب عديدة لمخالفات عديدة لتواصله مع المخابرات البريطانية بشكل واضح وإدلاءه بتصريحات سيئة الفترة الماضية، واعتباره أن هناك مجموعة من الإخوان قاموا بأدوار أدت لوجود خلافات كبيرة، كما أنه له صلة وثيقة مع محمود عزت.

وأضاف "الخرباوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الإخوان يرون أن المرشد يجب أن يكون داخل مصر أو القائم بأعمال المرشد، مؤكدا أن مسألة الخلاف على "منير" وأن هناك خلافات كبير ورفض شديد داخل التنظيم هذا صحيح، لكن اختياره مرشدا للإخوان خاطئ.

وأوضح أن الأخبار المتداولة عن طريق أحد المواقع ونشرت بيان منسوب للإخوان، يتضح أنه ليس من بيانات الإخوان التقليدية أو العادية لأنهم لديهم أسلوب معين في الكتابة، ولا يتم تضمين الخلافات بينهم في بياناتهم ولكن تصدر عن طريق تعليمات، مؤكدا أن هذا الجدل من صنع الإخوان.

وأكد أن هناك مرشد سري اختارته جماعة الإخوان، وموجود في مصر، وجاء اختيار إبراهيم منير للتمويه وتعمية الأبصار عنه لعدم البحث عنه، وإظهاره للإعلام كأنه المرشد الحقيقي أو القائم بأعماله، لافتا إلى أن هذه معلومات وليس استنتاج.