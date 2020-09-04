أحمد الخطيب: الإخوان تحللوا داخل مصر وتشردوا في العالم

علق أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، على تعيين إبراهيم منير مرشدا جديدا للإخوان، وغضب القيادات والشباب بعد هذا التعيين، قائلا: إن البيان كشف عن تحلل كامل لتنظيم الإخوان في مصر، وربما التنظيم الدولي، موضحا أن البيان الصادر بضرورة التهدئة في الشباب، والموافقة على إبراهيم منير أعلن للعالم أن التنظيم تحلل داخل مصر.

وأضاف "الخطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن التنظيم شُيع إلى مثواه الأخير عقب القبض على محمود عزت، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها إخوان، وأصبحت الجماعة طريدة شريدة في العالم، تعاني من الشتات، وكما كانت مصر محل ولادته هي أيضا محل وفاته.

وأوضح أن بيان التنظيم الأخير، الصادر منذ قليل، بتعيين إبراهيم منير ومحاولة وأد الفتنة داخل التنظيم، يعلن بشكل واضح، أن التنظيم تحلل تماما، ولم تعد هناك قواعد هرمية، مذكرًا أن تنظيم الإخوان هو أكبر وأقوى تنظيم في الجماعات الإسلامية إذ أنه تنظيما هرميا، له قيادة وقيادة وسيطة، وقيادات فرعية، وجسم كامل يعمل منذ عشرات السنين.