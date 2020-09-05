الكشف على 426 حالة بقافلة جامعة الإسكندرية غرب مطروح

أعلن الدكتور عبدالمنعم فوزي، مقرر القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، التي تنظم قافلة تنموية شاملة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لخدمة أهالى مدن غرب مطروح وسيوة، أن جهود القافلة المجتمعية استمرت اليوم السبت بمدينة "سيدي براني"، لليوم الثالث.

وأضاف أن الأقسام الطبية، المشاركة ضمن القافلة، تمكنت من الكشف على 426 حالة، منها 85 حالة في أمراض الباطنة، و217 طفلاً، و15 حالة علاج طبيعي، و92 حالة أمراض جلدية، بالإضافة إلى 17 حالة نساء وتوليد.

ومن جانبه، قال محافظ مطروح إن القافلة التنموية والخدمية الشاملة لجامعة الإسكندرية تأتي بالتعاون مع محافظة مطروح، والمنطقة الغربية العسكرية، وبنك الكساء المصري، وبنك الطعام، خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر، لتقديم العديد من الخدمات لأهالي وتجمعات مدن النجيلة وبراني والسلوم وسيوة.