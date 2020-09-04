قافلة مجانية تضم 12 تخصصا طبيا بمستشفى الطور العام غدا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، انطلاق قافلة طبية بمستشفى الطور العام، غدًا السبت، لتقديم كل الخدمات الطبية وإجراء الجراحات بالمجان لجميع المرضى، بالعيادات الخارجية واأقسام الداخلية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستباشر عملها على مدار 6 أيام، اعتبارًا من غد السبت، حتى الخميس المقبل، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق، وعين شمس، ومعهد القلب.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم 12 تخصص طبي مختلف، مثل النساء والتوليد، والباطنة العامة، وجراحة التجميل، طب الأطفال، علاج الأورام والطب النووي، و الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، وجراحة عامة، وجراحة مخ وأعصاب، والمسالك البولية، والتخدير والرعاية المركزة، وجراحة القلب، وأمراض القلب.