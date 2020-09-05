4 آلاف طالب يسجلون رغبات تنسيق المرحلة الثانية بمعامل عين شمس حتى الآن

لليوم الخامس على التوالي لتنسيق المرحلة الثانية 2020، استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس أكثر من 4000 طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغبات المرحلة الثانية لاختيار الكليات منذ انطلاق أعمال التسجيل لرغبات المرحلة، وذلك وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة.

كان محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بمكتب التنسيق.

2000 طالب يسجلون رغبات المرحلة الثانية في اليوم الأول بمعامل الجامعة

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم توفير كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال مكاتب التنسيق بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية .

ففي اليوم الأول للمرحلة، استقبلت معامل الجامعة أكثر من 2000 طالب وطالبة، فيما تردد أكثر من 1000 طالب في اليوم الثاني، و 700 طالب في اليوم الثالث، و200 في اليوم الرابع، و 200 في اليوم الخامس.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت 13 معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعة على خمسة مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، ومقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. www.tansik.egypt.gov.eg.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت وزارة التعليم العالي، بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.