مد باب التسجيل لرغبات المرحلة الثانية تنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت وزارة التعليم العالي، بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفًا و448 طالبًا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفًا و64 طالبًا، بإجمالي 254 ألفًا و512 طالبًا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.