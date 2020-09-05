عاجل.. إغلاق 4 طرق بالبحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

أكدت محافظة البحر الأحمر إغلاق 4 طرق على الأقل، على مستوى المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، وطريق "سفاجا - سوهاج"، وطريق "القصير - إدفو"، وطريق "القصير - قفط".

وكشفت غرفة عمليات البحر الأحمر عن إغلاق طريقي "رأس غارب - الشيخ فضل" و"القصير - قفط"، بسبب هطول السيول، بينما تم إغلاق طريقي "سفاجا - سوهاج" و"القصير - إدفو"، بسبب العاصفة الترابية، التي تضرب المنطقة.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية، وخاصة مناطق جنوب المحافظة.