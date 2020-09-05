بالصور.. "البحر الأحمر" تستعد للسيول بالسدود والحواجز الترابية

واصلت أجهزة البحر الأحمر أعمال المرحلة الثانية لمشروعات الحماية من أخطار السيول، بعدد من البحيرات والسدود، ابتداءً من قرية "الزعفرانة"، شمال المحافظة، وحتى "وادي القويح"، بمدينة القصير، جنوب المحافظة.

َواصل قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر، التابع لوزارة الري والموارد المائية، أعمال المرحلة الثانية من 4 مشروعات للحماية من أخطار السيول بالمحافظة، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأعلن مسئولو المياه الجوفية بالمحافظة أنه يجري العمل في إنشاء عدد 2 بحيرة وحاجز ترابي، خلف كل بحيرة بقرية "الزعفرانة"، كما يجري تنفيذ أعمال الحفر في بحيرتين بـ"وادي عربة"، تحت إشراف إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر، وبناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وفي مدينة سفاجا، يجري تنفيذ عدد من المشروعات للحماية من أخطار السيول بأودية سفاجا، و"أبوماية"، و"البارود الأبيض"، و"جاسوس"، وذلك من الكيلو 23 على طريق "قنا - سفاجا"، وحتى الكيلو 22 طريق القصير، وعددها 5 سدود.

وفي منطقة "القويح"، بمدينة القصير، يجري إنشاء سد وبحيرة وحاجز خلف البحيرة، بالإضافة إلى تنفيذ قناة صناعية خلف المفيض، لاستيعاب الفائض من البحيرة، حيث يجري العمل في أعمال تسوية القناة، واستكمال أعمال "تدبيش" جانبى القناة.

كما يجري تنفيذ عدد من المشروعات في أودية النخيل، بمدينة القصير، في مناطق "العنز"، و"العمبجي"، حيث يجري العمل حالياً في أعمال الدبش بالحواجز الترابية خلف البحيرات، وأعمال إنشاء القناة الصناعية المتقاطعة مع الطريق الداخلي بالمدينة.

وشهدت المناطق الجبلية القريبة من قرية "النصر"، عند الكيلو 85 على طريق "سفاجا - قنا"، سقوط أمطار غزيرة، بلغت حد السيول، تسببت في حالة من الفزع بين البدو من سكان المناطق الجبلية.