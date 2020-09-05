مصريون في الخارج يلجأون لأسرهم للتعرف على مرشحي "الشيوخ"

تشهد مصر خلال أيام قليلة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويصعب على كثير من المصريين في الخارج معرفة المرشحين اللذين سيقومون بانتخابهم نظرا لضغط الوقت وعدم وجود دعاية كافية عن المرشحين في الخارج.

واضطر بعض المصريين في الخارج، إلى التواصل مع أسرهم لمعرفة أبرز المرشحين في كل دائرة.

أكد إبراهيم شعبان أحد السياسين في محافظة المنوفية، أن شقيقه يعمل في الإمارات وتواصل معه لمعرفه أبرز المرشحين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، لافتا إلى أن سؤاله كان يتمركز حول أبرز المرشحين اللذين يساعدون الناس ولهم تاريخ سياسي مميز.

فيما أكدت نهى فتحي من محافظة الإسماعيلية، أن أصدقاءها اللذين يقيمون في أوروبا، يتواصلون معها لمعرفة أجواء الانتخابات في المحافظة، بالإضافة أبرز المرشحين المتواجدين بشكل دائم لخدمة المواطنين .