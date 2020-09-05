مختار نوح: الضربات الأمنية قضت على تنظيم الإخوان كهيكل

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن مرشد جماعة الإخوان المقبوض عليه مؤخرا، محمود عزت لا أثر له بالجماعة من الداخل، وذلك لاختلاف قيادات الجماعة على تعيينه كمرشد عام لهم: "قالوا بالمرة يكون المرشد، لكن الإخوان بره رفضوا أنه يكون المرشد".

وأضاف "نوح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القيادي الإخواني إبراهيم منير علماني مؤيدا للشذوذ الجنسي والمثلية: "أيمن نور هو إله السرقة عند اليونان القديم ومعتز مطر ومحمد ناصر هما اللي واكلين التورتة كلها"، موضحا أن يحيى موسي لم يتبعه إلا 30 شخصا ضحى بهم في قضية النائب العام وأغلبهم حصل على إعدام.

وأكد أن الباقي من جماعة الإخوان الإرهابية حاليا هم أشلاء وبقايا من جسد ميت وهو الإخوان، حيث إن الدولة قامت بما عليها من توجيه ضربات موجعه للجماعة نجحت خلالها في القضاء على التنظيم كهيكل في العاصمة والمحافظات وحتى في شمال سيناء بفضل القوات المسلحة والشرطة والقضاء، بينما يظل الدور المتبقي على وعي المواطنين تجاه هؤلاء، مشيرا إلى أن عام 2019 كان عام نهاية تنظيم الإخوان الإرهابي، واللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية وراء اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات والعميد طاحون.