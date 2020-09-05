الري السودانية للمواطنين بعد تسجيل أعلى منسوب للنيل: حافظوا على أنفسكم

وجهت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، تحذيرًا للمواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، بعدما سجلت محطة الخرطوم اليوم السبت أعلى منسوب للنيل بـ17.62 متر، متجاوزًا أعلى قمة مسجلة بـ17.26 متر، بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.34 متر، وتفوق أعلى قمة مسجلة 18.07 متر بـ27 سم.

وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، وفقًا لموقع "السودان نيوز"، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم، وانخفض الإيراد 80 مليون م3 من 912 إلى 832 مليون م3، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأسبوع الماضى بلغ عند محطة الديم (900-950 ) مليون متر مكعب/ اليوم، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب/ اليوم.

ولفتت اللجنة إلى مساهمة الروصيرص خفضت 300 مليون م 3 يوميًا، بينما تذبذب إيراد العطبرواي خلف خزان خشم القربة من 170 إلى 300 مليون م3.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد السبت على النحو التالي:

- قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد استقرارًا.

- قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد ارتفاعًا فى حدود 2 سم.

- قطاع "الخرطوم - عطبرة" سيشهد ارتفاعًا فى حدود 3 سم.

- قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد ارتفاعًا.

- قطاع "عطبرة - سد مروي" سيشهد استقرارًا.

- قطاع "سد مروي -الدبة" سيشهد استقرارًا.

- قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد استقرارًا.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن محطة مدني سجلت اليوم 20.64 مترًا، لتسجل يومي الأحد والاثنين 20.57 متر و20.54 متر على التوالي، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.18 متر، وتنخفض غدًا إلى 19.10 متر، ومن ثم إلى 19.08 مترا بعد غد الاثنين.

وسجلت الخرطوم اليوم 17.62 متر، وترتفع 2 سم غدًا الأحد لتصل الى 17.64 متر، وتوقعت أن تسجل محطة شندى غدًا الأحد 18.39 متر، وبحسب لجنة الفيضانات سجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 متر،وتصل غدًا الأحد إلى 16.31 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.17 متر، ويتوقع أن تسجل غدًا 15.13 متر، وتستقر بعد غد على 15.17 متر.